Приложение Rutube снова стало доступно в магазине App Store
Приложение российского видеохостинга Rutube снова стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщили на его официальном канале.
"Наше приложение Rutube снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку", — говорится в публикации.
Как рассказывал Life.ru, приложение Rutube исчезло из магазина App Store, владельцем которого является Apple. В Google Play сбоев не было, приложение оставалось доступным для скачивания.
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