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Регион
27 июня, 17:14

Приложение Rutube снова стало доступно в магазине App Store

Приложение российского видеохостинга Rutube снова стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщили на его официальном канале.

"Наше приложение Rutube снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку", — говорится в публикации.

Взлом Rutube в мае прошлого года сравнили с атакой на атомную программу Ирана
Взлом Rutube в мае прошлого года сравнили с атакой на атомную программу Ирана

Как рассказывал Life.ru, приложение Rutube исчезло из магазина App Store, владельцем которого является Apple. В Google Play сбоев не было, приложение оставалось доступным для скачивания.

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Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Александра Мышляева
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