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17 июня, 20:57

Приложение Rutube пропало из магазина AppStore, в компании расследуют причины

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина App Store, владельцем которого является американская компания Apple. Специалисты онлайн-сервиса работают над устранением проблемы, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе платформы.

"Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Всё остальное работает в штатном режиме", — сообщили в Rutube.

Напомним, что Apple ранее не объявляла о намерениях заблокировать видеохостинг. В GooglePlay приложение продолжает оставаться доступным для скачивания.

Взлом Rutube в мае прошлого года сравнили с атакой на атомную программу Ирана
Взлом Rutube в мае прошлого года сравнили с атакой на атомную программу Ирана

А ранее для жителей Москвы и Подмосковья стал недоступен сервис по доставке готовой еды "Кухня на районе". Это произошло после массового отравления более 120 человек. Инфекционист объяснил, что вызвало вспышку ботулизма.

Обложка ©

Unsplash / James Yarema

Илья Пушкарев
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