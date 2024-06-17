Приложение Rutube пропало из магазина AppStore, в компании расследуют причины

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина App Store, владельцем которого является американская компания Apple. Специалисты онлайн-сервиса работают над устранением проблемы, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе платформы.

"Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Всё остальное работает в штатном режиме", — сообщили в Rutube.