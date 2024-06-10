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10 июня, 14:54

В России запустят чат-бот для жалоб учителей

Рособрнадзор запустит на платформе "Сферум" чат-бот для учительских претензий

Рособрнадзор собирается открыть на образовательной платформе "Сферум" чат-бот, который будет заниматься обработкой жалоб учителей из любого города страны. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев на заседании Комитета Госдумы по просвещению.

"Мы создали в "Сферуме" чат-бот, сейчас доработка идёт. Там будет автоматически: если учитель пожаловался и регион проблему не решил — там сразу будут гореть "фонарики". Пока сам учитель эту галочку не снял, что его проблема решена, мы будем на контроле держать перед каждым министром", — объяснил Музаев.

Он добавил, что пока мощность контрольно-надзорных механизмов в этой сфере оставляет желать лушчего.

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Ранее в России предложили усилить строгость наказаний за оскорбление в отношении учителя или педагога. Депутат Лантратова призывает увеличить размер штрафов и дополнить КоАП статьёй за "Оскорбление педагогического работника". Такие меры предлагается ввести в связи с участившейся практикой неуважительного отношения к работникам образовательной сферы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

Владимир Озеров
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