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10 июня, 07:42

Учитель из Челябинска набросился с мачете на шумных соседей

В Челябинске мужчина с мачете напал на соседей, которые шумели во дворе

В Челябинске мужчина набросился с полуметровым мачете на соседей, которые, по его мнению, слишком шумно вели себя во дворе. Пострадавших нет. SHOT делится кадрами инцидента. Сейчас нарушителю грозит 15 суток за мелкое хулиганство.

Мужчина с мачете распугал соседей в Челябинске. Видео © Telegram / SHOT

По словам жильцов дома, 63-летний мужчина работает учителем английского языка в техникуме. На видео он молча подходит к детской площадке и замахивается мачете на окружающих, пугая гуляющих с малышами женщин. Утихомирить хулигана сумела подоспевшая полиция.

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Ранее сообщалось, что 2 июня в подмосковной Балашихе 17-летний выпускник школы подкараулил свою бывшую возлюбленную в подъезде дома, куда она зашла со своим новым парнем. Юноша в ярости начал размахивать мачете. Причинив обоим серьёзные травмы, преступник сам позвонил в полицию, его задержали. Свои действия он объяснил местью и ревностью.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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