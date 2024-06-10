Учитель из Челябинска набросился с мачете на шумных соседей

В Челябинске мужчина набросился с полуметровым мачете на соседей, которые, по его мнению, слишком шумно вели себя во дворе. Пострадавших нет. SHOT делится кадрами инцидента. Сейчас нарушителю грозит 15 суток за мелкое хулиганство.

Мужчина с мачете распугал соседей в Челябинске. Видео © Telegram / SHOT

По словам жильцов дома, 63-летний мужчина работает учителем английского языка в техникуме. На видео он молча подходит к детской площадке и замахивается мачете на окружающих, пугая гуляющих с малышами женщин. Утихомирить хулигана сумела подоспевшая полиция.