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Регион
3 июня, 06:23

В Подмосковье ревнивый выпускник мачете отрубил пальцы своему сопернику

Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в Подмосковье

Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в подмосковной Балашихе: парень отрубил сопернику пальцы.

По данным SHOT, вечером 2 июня 17-летний выпускник школы подкараулил свою бывшую 18-летнюю возлюбленную в подъезде дома. Она зашла туда с 28-летним парнем. Юноша в ярости начал размахивать мачете, в итоге девушке он порезал плечи, а её новому бойфренду отрубил два пальца на руке.

Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT

После всего сам напавший вызвал скорую и полицию, добровольно сдался и признался, что сильно ревновал девушку и целенаправленно пошёл мстить. Она, кстати, отделалась небольшими ранениями и восстанавливается дома, а вот её спутник находится в больнице. Помимо ампутации пальцев у него перелом ноги и резаные раны головы.

Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в подмосковной Балашихе. Фото © SHOT

Сейчас ревнивец задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц.

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Это не единственное происшествие в Балашихе за последние дни. Так, ранее в ЖК "Пехра" пьяный отморозок устроил стрельбу. К счастью, пострадал лишь автомобиль одного из жильцов. Пока не известно, удалось ли разыскать дебошира.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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