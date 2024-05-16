В России хотят строже наказывать за публичное оскорбление учителей и педагогов

В России хотят увеличить размер штрафов за оскорбление учителей. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, предложив дополнить КоАП статьёй — "Оскорбление педагогического работника".

По её словам, участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для их защиты, в том числе установления повышенной ответственности за указанные деяния. Копия обращения на имя председателя Правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Согласно инициативе депутата, за публичное оскорбление педагога предлагается установить штраф для граждан в размере от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Если речь идёт об оскорблении в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете, придётся заплатить: гражданам от десяти до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей и юрлицам — от 500 до 700 000 рублей.

"Важно отметить, что каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса", — подчеркнула народная избранница.

Ожидается, что данная мера позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, их защиты, а также повысит общественное признание педагогических работников и их статус в российском обществе.

"С учётом изложенного прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП России новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в тексте обращения.