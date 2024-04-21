Угрозы и звонки по ночам: Учительница из Москвы подверглась травле за отзывы о марафонах блогерши Масловой

Известная блогерша Алина Маслова терроризирует учительницу коррекционной школы из Москвы за негативные отзывы о своих марафонах. В беседе с SHOT Анна Иванова призналась, что была давней подписчицей инфлюенсера, "хайпанувшей" на ранней беременности, и девушке нравилось смотреть, как она воспитывает дочь.

Анна Иванова и Алина Маслова, терроризирующая её. Фото © SHOT

Однако со временем тематика социальных сетей Алины сменилась на "инфоцыганскую", поэтому девушка вступила в группу с разоблачениями блогерши. После этого Анна подверглась настоящей травле: в её адрес массово посыпались угрозы, по ночам телефон разрывался от звонков, а от руководства школы начали требовать увольнения педагога.

По словам Анны, блогерша узнала про группу недовольных и начала "пробивать" и терроризировать каждого участника. Учительница "почистила" свои социальные сети, удалила фотографии и теперь опасается за здоровье.

Алина Маслова — блогер родом из Приднестровья, изначально она обрела популярность как "мама в 16". Потом она продавала "волшебный" зубной порошок и бьюти-курсы, а после развода запустила "марафоны желаний". К слову, свою дочь девушка оставила в Молдавии, а сама перебралась в Дубай.