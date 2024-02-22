Новосибирскую учительницу затравили из-за "непристойных" свадебных фото В Новосибирской области педагога заставили удалить из Сети фото со свадьбы 22 февраля, 19:08 Марина Львова с мужем. Обложка © T.me / Mash Syberia

В Куйбышеве Новосибирской области учительницу русского языка и литературы из школы-интерната обвинили в публикации "непристойных" фотографий в Сети, которыми оказались всего лишь свадебные снимки. Об этом пишет Mash Syberia.

Учительницу затравили за якобы непристойные снимки со свадьбы. Видео © T.me / Mash Syberia

Беременному педагогу Марине Львовой позвонил директор школы и сообщил, что на неё поступил анонимный донос о размещении "интимных" фото в соцсети. Учительница просмотрела свою страницу и не нашла ничего, что могло бы порочить её репутацию. Женщина полагает, что недовольство вызвали фотографии со дня свадьбы, где муж целует её в щёку. Она на всякий случай удалила их, а также написала объяснительную в школе.

Общественное движение "Сорок сороков" вступилось за педагога и обратилось в областную прокуратуру. По их убеждению, местный министр образования Марина Жафярова излишне придирается к учительнице, что привело к настоящей травле в Сети. Правоохранители проверят действия чиновницы на предмет превышения полномочий. В случае подтверждения вины ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте из Свердловской области с участием учительницы. Там педагог 27 раз уколола ученика второго класса циркулем. Так она хотела "проучить" ребёнка. Отец пострадавшего уже обратился в полицию. При этом сама женщина признала, что "дала волю эмоциям".

Авторы Татьяна Миссуми