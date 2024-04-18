Шалость семиклассника-хулигана превратила в ад жизнь учителя информатики в Петербурге В Петербурге педагог случайно повредил позвоночник ученику, носившемуся по школе 18 апреля, 10:22 Алексей Григорик. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге учитель информатики пытался остановить ученика, носившегося по коридорам в школе, но тот неудачно упал и получил травму позвоночника. Шалость семиклассника вылилась для преподавателя в месяцы под следствием, пишет SHOT.

Учителя информатики хотят засудить за то, что он призывал школьника к дисциплине. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в лицее № 470 ещё в ноябре прошлого года. Семиклассник не реагировал на замечания педагогов и бегал по коридорам на перемене. Тогда 31-летний учитель информатики Алексей Григорик крикнул школьнику "Стой!" и выставил руку вперёд, пытаясь его притормозить. Мальчик не отреагировал и на полной скорости врезался в руку, после чего упал на спину.

Врачи диагностировали у ребёнка компрессионный перелом двух грудных позвонков. Родители школьника посчитали, что их сын ни в чём не виноват, и решили засудить педагога, пытавшегося призвать хулигана к дисциплине. Отец мальчика — юрист, он уже выставил Григорику счёт на два миллиона рублей, где половина суммы — расходы на лечение, вторая — моральный ущерб.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по ней учителю грозило бы до 10 лет колонии. Затем следствие изменило статью на более мягкую — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Сейчас Григорика отпустили под обязательство о явке. В школе он проработал девять лет и никогда не был замечен в агрессии к детям. Сам пострадавший мальчик уже вылечился и снова носится по коридорам.

Ранее сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края учительница вытащила школьника из-за парты, повалила на пол и пнула ногой. Предположительно, ребёнок не реагировал на замечания и не хотел отрываться от игр в телефоне.

Авторы Татьяна Миссуми