Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России

Здание американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве подсветили надписью Shaman и российским триколором. С минуты на минуту там начнётся митинг-концерт Ярослава Дронова.

Перед зданием дипмиссии собралась толпа. Сотни человек пришли на митинг-концерт, чтобы поддержать любимого артиста. У некоторых в руках плакаты с надписью "Искусство должно быть свободным".