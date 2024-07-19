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19 июля, 18:17

Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России

Здание американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве подсветили надписью Shaman и российским триколором. С минуты на минуту там начнётся митинг-концерт Ярослава Дронова.

Здание американского посольства в Москве подсветили надписью Shaman и российским триколором. Видео © Life.ru

Перед зданием дипмиссии собралась толпа. Сотни человек пришли на митинг-концерт, чтобы поддержать любимого артиста. У некоторых в руках плакаты с надписью "Искусство должно быть свободным".

Напомним, ранее Shaman анонсировал проведение митинга-концерта у Посольства США в Москве в качестве ответа на блокировку его ютуб-канала. Видеохостинг, напомним, забанил аккаунт певца в начале июля. По мнению Дронова, причина заключается в том, "что он русский".

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Life.ru

Наталья Исакова
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