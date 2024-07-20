Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для российских военнослужащих из группировки войск ВС РФ "Центр". Как сообщили в пресс-службе Минобороны, выступление прошло в тыловой зоне проведения спецоперации. Основу программы составили песни на стихи писателя Александра Проханова, певице помогали музыканты и балетная группа Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Чичерина дала концерт для бойцов группировки "Центр" ВС РФ в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / Юлия Чичерина

С ними Чичерина также исполнила несколько новых песен о народе Донбасса. Она отметила, что только с ансамблем играет "так шумно" и получает от этого удовольствие.

"Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретиться с вами", — отметила артистка.