Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 05:37

Чичерина дала концерт для бойцов группировки "Центр" ВС РФ в зоне проведения СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для российских военнослужащих из группировки войск ВС РФ "Центр". Как сообщили в пресс-службе Минобороны, выступление прошло в тыловой зоне проведения спецоперации. Основу программы составили песни на стихи писателя Александра Проханова, певице помогали музыканты и балетная группа Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Чичерина дала концерт для бойцов группировки "Центр" ВС РФ в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / Юлия Чичерина

С ними Чичерина также исполнила несколько новых песен о народе Донбасса. Она отметила, что только с ансамблем играет "так шумно" и получает от этого удовольствие.

"Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретиться с вами", — отметила артистка.

"Чмошники обычные": Чичерина жёстко прошлась по выступившим против СВО солистам "Би-2"
"Чмошники обычные": Чичерина жёстко прошлась по выступившим против СВО солистам "Би-2"

Напомним, Юлия Чичерина регулярно выступает для российских бойцов. Например, буквально неделю назад она дала концерт для военнослужащих группировки "Восток" из Бурятии. Они услышали как известные хиты, так и новые композиции.

Обложка ©

Telegram / Юлия Чичерина

Матвей Константинов
  • Новости
  • Юлия Чичерина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров