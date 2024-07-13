Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 05:32

Чичерина выступила с концертом для бурятских бойцов в зоне СВО

Юлия Чичерина дала концерт для солдат группировки войск "Восток" из Бурятии

Известная певица Юлия Чичерина дала концерт для солдат группировки войск "Восток" из Бурятии. Видео c мероприятия опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Юлия Чичерина дала концерт для бойцов группировки войск "Восток". Видео © Минобороны России

Заслуженная артистка России исполняла как всем известные хиты, так и новые композиции, которые были написаны уже после начала СВО. Также она пожелала бойцам победы и крепкого здоровья. Певица часто выступает для военнослужащих и передаёт гуманитарную помощь.

СБУ пригрозила Чичериной пожизненным сроком
СБУ пригрозила Чичериной пожизненным сроком

Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица Юлия Чичерина назвала не поддержавших спецоперацию солистов группы "Би-2" Шуру* и Лёву* ушлыми и скользкими типами. Говоря о "нормальных" артистах, певица привела в пример звезду советского кинематографа — фронтовика Юрия Никулина.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Минобороны России

Николай Рюмин
  • Новости
  • Юлия Чичерина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров