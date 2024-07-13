Чичерина выступила с концертом для бурятских бойцов в зоне СВО
Юлия Чичерина дала концерт для солдат группировки войск "Восток" из Бурятии
Известная певица Юлия Чичерина дала концерт для солдат группировки войск "Восток" из Бурятии. Видео c мероприятия опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
Юлия Чичерина дала концерт для бойцов группировки войск "Восток". Видео © Минобороны России
Заслуженная артистка России исполняла как всем известные хиты, так и новые композиции, которые были написаны уже после начала СВО. Также она пожелала бойцам победы и крепкого здоровья. Певица часто выступает для военнослужащих и передаёт гуманитарную помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица Юлия Чичерина назвала не поддержавших спецоперацию солистов группы "Би-2" Шуру* и Лёву* ушлыми и скользкими типами. Говоря о "нормальных" артистах, певица привела в пример звезду советского кинематографа — фронтовика Юрия Никулина.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.