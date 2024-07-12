Потеряли славу: 5 звёзд, которые были популярны в 90-х и 00-х, а сейчас никому не нужны

Быть артистом тяжело, а являться настоящей звездой ещё сложнее. Эти знаменитости не понаслышке знают, что такое толпы поклонников, слава и большие гонорары, вот только справиться с этим они не смогли. Финансовая безграмотность, высокое самомнение и нежелание развиваться привели к тому, что о былых "звёздах" сейчас уже никто и не вспоминает. Life.ru решил рассказать, как сложилась жизнь пяти селебрити 90-х и 00-х и почему о них все забыли.

Андрей Губин

Андрей Губин возвращается на сцену спустя 19 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gubin_andrey__

Андрей Губин почти с пелёнок жил в достатке: его отец был бизнесменом. В девяностых и нулевых его песни звучали отовсюду. Тогда Губин действительно "нащупал" тенденции времени. Тысячи поклонников, особенно женщины, были готовы на всё, лишь бы побывать на его концерте и увидеть артиста вживую. Слава далась певцу с трудом, зачастую он не мог контролировать свои эмоции. Когда популярность начала угасать, Губин впал в депрессию и долго лечился от невралгии. Недавно Андрей Губин заявил, что решил вернуться на сцену, но вряд ли у артиста получится повторить успех молодости.

Света

В 2017 году Света выпустила совместный трек с Тимати, но он не вернул ей былую славу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetapevitsa_official

Певица Света ворвалась в российский шоу-бизнес в конце 90-х. Её хиты гремели на всю страну, но слава оказалась невечной. С течением времени артистка перестала радовать новыми песнями, а интерес поклонников к ней начал угасать. В 2017 году Света ошеломила всех песней "Дорога в аэропорт", которую исполнила в дуэте с Тимати. Трек стал хитом, но вернуть популярность не помог. Сейчас артистка продолжает петь и даёт небольшие концерты. Также она активно ведёт социальные сети и всячески старается напоминать о себе.

Евгения Огурцова

Что стало с Женей из "Ранеток"? Начала работать продавцом в секс-шопе и выпустила скандальную книгу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ogyrtsova_official

Для певицы Евгении Огурцовой 2013 год стал роковым, ведь именно тогда распалась легендарная группа "Ранетки". После завершения грандиозной карьеры девушка поняла, что оказалась никому не нужна. Вследствие чего у неё началась сильная депрессия. Евгения рассказывала, что даже начала работать продавцом в секс-шопе. Очевидно, эти события дались ей очень тяжело. В СМИ нередко писали о странных выходках Огурцовой и о проблемах с психическим здоровьем. Через несколько лет бывшая звезда всё-таки решила напомнить о себе и выпустила скандальную книгу "Ранетки. Счастливый билет в ад". По словам певицы, в группе было не так всё радужно, а она и другие девушки нередко подвергались домогательствам и моральному давлению.

Игорёк

Как выглядит певец Игорёк спустя 20 лет — он сильно поправился. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igorekmusic

Автор хита "Подождём твою мать" Игорёк тоже не смог удержать славу и остался без поклонников. Периодически певец принимает участие в различных программах и даже устраивает концерты, однако славой тут и не пахнет. Сейчас Игорёк значительно изменился во внешности и прилично поправился.

Алиса Мон

Алиса Мон пытается продолжать карьеру и планирует два выступления в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alisamon_vsartist

Алиса Мон стала популярна в 90-х, но сейчас от былой популярности мало что осталось. Певице стоит отдать должное, ведь она постоянная участница различных шоу на телевидении и не забывает напоминать о себе. Так, она приняла участие в шоу "Маска" и "Суперстар! Возвращение", кроме того, на 2025 год Алиса планирует несколько выступлений. Певица говорит, что работа и её коллектив для неё самое важное и уходить на пенсию она не собирается.