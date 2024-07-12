В России хотят запретить турецкие сериалы, и вот 6 красавчиков, кто в этом виноват

Турецкие сериалы не оставляют равнодушными и буквально проникают в самое сердце. Режиссёры умеют не только придумать интересный сюжет и создать красивую картинку, но и идеально подбирают актёров на главные роли. Речь в первую очередь, конечно же, о мужчинах. Турецкие актёры помимо внешней привлекательности обладают невероятной харизмой, которая так и манит женщин.

На днях депутат Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы. Политик сказал, что в этих сериалах показывают ложный образ турецких мужчин. Российские женщины начинают мечтать уехать на юг и встретить там "принца", однако их может ждать абсолютно другая реальность. В свою очередь Life.ru сейчас покажет и расскажет о шести красавчиках-турках, которые стали этому виной.

Турецкий актёр Бурак Озчивит из "Чёрной любви"

Бурак Озчивит стал популярен благодаря сериалам "Великолепный век" и "Чёрная любовь". Фото © Kinopoisk

Турецкий актёр Бурак Озчивит давно уже был известен и как модель, и как актёр. Однако мировое признание получил благодаря роли Балибея в сериале "Великолепный век". Персонаж актёра отличался мужественностью и честностью, что сразу покорило женские сердца. Сам же Бурак в этой роли был неотразим за счёт своей привлекательной внешности. После успешной роли актёра пригласили в другие популярные проекты: "Королёк — птичка певчая", "Мой брат", "Основание: Осман". Но настоящим звёздным часом стала роль в турецком сериале "Чёрная любовь".

Турецкий актёр Халит Эргенч из "Великолепного века"

Халит Эргенч — тот самый султан Сулейман, покоривший женские сердца по всему миру. Фото © Kinopoisk

Ещё один красавчик из турецкого сериала "Великолепный век" Халит Эргенч стал объектом обожания многих женщин. Его прекрасная актёрская игра и роль неотразимого султана Сулеймана сделали своё дело. Теперь у Халита миллионы поклонниц по всему миру, а все режиссёры хотят снять его в своих проектах. Стоит заметить, что актёр не похож на стандартного турецкого красавчика в силу своей причёски, ведь он практически лысый, но это лишь придаёт ему брутальности и ничуть не портит.

Турецкий актёр Керем Бюрсин из "Постучись в мою дверь"

Керем Бюрсин обрёл невероятную популярность благодаря роли в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь". Фото © Kinopoisk

Этого красавчика знает почти весь мир. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" побил все рейтинги и стал популярнейшим турецким проектом, конкуренцию ему может составить разве что "Великолепный век" и "Чёрная любовь". Керем Бюрсин сыграл главную роль в нашумевшем сериале. Его персонаж — Серкан Болат — успешный и очень харизматичный молодой человек, влюбивший в себя не одну тысячу девушек. Накачанное тело, брутальный взгляд и красивый светло-рыжий цвет волос не оставляют равнодушными. Кстати, сейчас актёр свободен и ждёт встречи со своей второй половинкой.

Турецкий актёр Акын Акынёзю из "Ветреный"

Акын Акынёзю известен по роли в сериале "Ветреный". Фото © Kinopoisk

Акын Акынёзю обрёл популярность благодаря роли в турецком сериале "Ветреный". Поначалу актёр казался зрительницам злым и холодным, ведь его черты лица достаточно тяжёлые, однако чем больше смотришь на Акына, тем больше он начинает нравиться и даже влюблять в себя. Помимо хороших внешних качеств природа наделила турецкого красавчика Акынёзю большим талантом, поэтому мы точно увидим его ещё не в одном большом проекте.

Турецкий актёр Джан Яман из "Ранней пташки"

В начале карьеры слишком красивая внешность Джана Ямана мешала актёру получать роли. Фото © Kinopoisk

С первого взгляда актёр Джан Яман совсем не похож на турка, он скорее напоминает итальянца. Корни у актёра албанские и македонские, но родился он в Стамбуле. Джан прекрасно знает, что обладает незаурядной внешностью, и умело этим пользуется. Однако для самой первой роли в турецком сериале ему пришлось сбрасывать мышечную массу, так как продюсеры посчитали его слишком красивым и сексуальным. После съёмок актёр всё же вернулся в привычную форму на радость поклонницам. Стоит заметить, что у Джана очень непростой и вспыльчивый характер, тем не менее у него нет отбоя от рекламных предложений.

Турецкий актёр Беркер Гювен из "Жестокого Стамбула"

Актёр Беркер Гювен относительно недавно начал свою карьеру, но уже снялся в крутых турецких сериалах. Фото © kino-teatr

Беркер Гювен начал актёрскую карьеру ещё в 2017 году, но настоящая популярность пришла к нему только в 2021 году, когда молодой человек получил роль в турецком сериале "Жестокий Стамбул". Удивительно, но, несмотря на то что Беркер играл молодого человека в инвалидном кресле, его привлекательность в глазах зрительниц ничуть не упала. Конечно, назвать Берека Гювена типичным красавчиком нельзя, но его главное оружие — харизма и профессионализм.