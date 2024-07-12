Немецкая "Мисс Марпл": Ангела Меркель переехала в деревню и раскрывает убийства в новом сериале

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель спустя три года после ухода из политики грозит новый виток популярности, и все из-за кино. Она стала героиней детективно-комедийного сериала "Мисс Меркель". Как сообщает газета Financial Times, по сюжету бывшему политику придётся раскрывать убийства в компании четвероногого "доктора Ватсона" — мопса по кличке Гельмут.

Создатели сериала не скрывают, что вдохновлялись персонажами детективных романов Агаты Кристи, поэтому перед нам предстанет своего рода немецкая "Мисс Марпл". Любопытно, что "бывшему канцлеру" не пришлось менять имидж ради кино-карьеры: на экране она по-прежнему носит фирменные цветные пиджаки и стрижку-боб. Образ канцлера на экране блистательно воплотила зведа немецкого кино, 70-летняя Катарина Тальбах.

"После отставки с должности канцлер переехала в небольшой городок в Укермарке с мужем и собакой. Но поначалу ей было нелегко оставить позади суету городской жизни и политику. Но затем случилась таинственная смерть, и у экс-канцлера наконец-то снова появилась работа", — говорится в аннотации к сериалу на сайте IMDb.