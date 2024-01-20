Карикатурную статую голой Меркель установили в Германии

В Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщает газета Bild, памятник установили на одном из контейнеров рядом с театром "Талия".

Известно, что эта скульптура использовалась в упомянутом театре в качестве декорации. Правда, тогда у неё не было головы. Позже памятник продали владельцу комплекса зданий, в котором находится "Талия". Вероятнее всего, он и приделал к статуе голову с чертами лица, напоминающим Меркель.

Статуя с лицом Меркель в Гамбурге. Фото © X / V_of_Europe