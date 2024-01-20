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20 января, 15:59

Карикатурную статую голой Меркель установили в Германии

Bild: В Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом Меркель

Статуя с лицом Меркель в Гамбурге. Обложка © X / TobiAyodele

Статуя с лицом Меркель в Гамбурге. Обложка © X / TobiAyodele

В Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщает газета Bild, памятник установили на одном из контейнеров рядом с театром "Талия".

Известно, что эта скульптура использовалась в упомянутом театре в качестве декорации. Правда, тогда у неё не было головы. Позже памятник продали владельцу комплекса зданий, в котором находится "Талия". Вероятнее всего, он и приделал к статуе голову с чертами лица, напоминающим Меркель.

Статуя с лицом Меркель в Гамбурге. Фото © X / V_of_Europe

Статуя с лицом Меркель в Гамбурге. Фото © X / V_of_Europe

Впрочем, горожане уже прозвали статую "просто Меркель". Однако вопросы возникли у властей Гамбурга: некоторые политики обратили внимание на то, что арт-объект появился перед театром, финансируемым государством, поэтому такое соседство они считают категорически неприемлемым.

Кстати, в Германии уже есть памятник, посвящённый Меркель. Немецкий художник Вильгельм Кох создал скульптуру, которая изображает сидящую на лошади экс-канцлера. Статуя была открыта в 2021 году в честь ухода Меркель в отставку и установлена в Восточной Баварии.

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Наталья Исакова
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