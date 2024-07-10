Милонов призвал запретить турецкие сериалы, потому что любовь "к торговцам кебабами" отличается от картинки

Политик назвал популярные в России сериалы "полнейшей белибердой", формирующей у зрительниц неправильные представления о жизни в Турции. По его мнению, российским женщинам нравится неправдивая сказка. Вместе с тем он выразил уверенность, что среди "торговцев кебабами" нет ни одного талантливого актёра.

"Пусть показывают, как на самом деле она поедет туда — и её палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придёт его мамаша турецкая и скажет: "Всё, ты нам больше не невестка, поехала назад!" И детей не отдадут. У людей складывается ощущение — вот он, прекрасный мир, вот оно, отношение к женщине. Дело не в этом. Им создаётся ложный образ мужчины, который ненастоящий", — сказал Милонов.