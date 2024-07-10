Милонов призвал запретить турецкие сериалы, потому что любовь "к торговцам кебабами" отличается от картинки
Депутат Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы за ложные образы
Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в сериале "Постучись в мою дверь". Обложка © Kinopoisk
Из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся "ложный образ" идеального мужчины. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Политик назвал популярные в России сериалы "полнейшей белибердой", формирующей у зрительниц неправильные представления о жизни в Турции. По его мнению, российским женщинам нравится неправдивая сказка. Вместе с тем он выразил уверенность, что среди "торговцев кебабами" нет ни одного талантливого актёра.
"Пусть показывают, как на самом деле она поедет туда — и её палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придёт его мамаша турецкая и скажет: "Всё, ты нам больше не невестка, поехала назад!" И детей не отдадут. У людей складывается ощущение — вот он, прекрасный мир, вот оно, отношение к женщине. Дело не в этом. Им создаётся ложный образ мужчины, который ненастоящий", — сказал Милонов.
Как уже рассказывал Life.ru, не только в России, но и во всём мире продолжают набирать популярность турецкие сериалы. Многим уже полюбились "Постучись в мою дверь", "Чёрная любовь", "Ветреный", "Запах клубники", "Любовь напрокат" и многие другие. В нашей стране даже сняли адаптацию сериала "Постучись в мою дверь", роль Серкана Болата там исполнил актёр Никита Волков, известный по телефильму "Трудные подростки". Роль Эды — Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале снялись Александра Тулинова, Юлия Серина, Влад Соколовский, Марина Кравец и другие звёзды.