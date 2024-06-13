"Я русская": Звезда сериала "Постучись в мою дверь" призналась в любви к борщу, оливье и "шубе"
Турецкая актриса Мелиса Дёнгель рассказала о любви к русской кухне
Турецкая актриса Мелиса Дёнгель. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melisadongel
Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, которая сыграла Джерен (подругу Эды) в сериале "Постучись в мою дверь", рассказала о своём пристрастии к русской кухне. Актриса призналась, что обожает борщ и оливье.
"Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, "шубу", люблю новогодний оливье. Конечно, есть ещё много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю", — пояснила Дёнгель в беседе с газетой "Известия".
Звезда турецкого сериала назвала русскую кухню одной из самых любимых в мире. Актриса также рассказала, что в детстве приезжала в Севастополь. По её словам, она снова посетит город, если представится такая возможность.
А ранее Life.ru рассказывал, что в России сняли адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Роль Серкана Болата исполнил актёр Никита Волков, известный по сериалу "Трудные подростки". Кстати, артист признавался, что не смотрел оригинальный вариант. Роль Эды — она же Саша — сыграла Лиана Гриба. Поклонники оригинального сериала неоднозначно восприняли российскую адаптацию, подвергнув её критике. Тем временем актриса Екатерина Шумакова (сыграла роль подруги главной героини) отметила, что адаптация интересна тем, что появляется возможность наблюдать, как выглядит одна и та же история в разных условиях.