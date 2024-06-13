"Я русская": Звезда сериала "Постучись в мою дверь" призналась в любви к борщу, оливье и "шубе"

"Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, "шубу", люблю новогодний оливье. Конечно, есть ещё много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю", — пояснила Дёнгель в беседе с газетой "Известия".