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15 мая, 04:18

"Я не нападала": Актриса Гриба подтвердила конфликт с женой "русского Серкана Болата"

Актриса Гриба подтвердила неприятный инцидент с женой "русского Серкана Болата"

Жена Никиты Волкова Елена Ерёменко и актриса Лиана Гриба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goucha / grib_liana

Жена Никиты Волкова Елена Ерёменко и актриса Лиана Гриба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goucha / grib_liana

Актриса Лиана Гриба прокомментировала информацию об избиении ею жены звезды сериала "Постучись в мою дверь" в Москве Никиты Волкова. В социальных сетях артистка пояснила, что между ней и Еленой Ерёменко действительно произошёл неприятный инцидент.

Так, исполнительница главной роли в сериале пояснила, что между ней и женой "русского Серкана Болата" действительно произошёл конфликт в прошлом году. Вместе с этим актриса утверждает, что не нападала на Елену и не наносила ей описанные в заявлении повреждения. Также Гриба заявила, что она не являлась зачинщицей "произошедшей стычки", а её позиция была оборонительной.

По словам актрисы, дело по данному факту было закрыто ещё зимой, так и не начавшись. Однако Гриба добавила, что теперь она сама заявила на Ерёменко в полицию. Упомянула актриса и о том, что информация о романе с Волковым является ложью.

"Все заявления о каких-либо моих особенных взаимоотношениях с Никитой Волковым за пределами проекта являются смехотворными и лишь плод чьей-то фантазии, однозначно не моей", — подчеркнула Гриба.

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Как сообщал Life.ru, у жены Волкова зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение. После этого она призвала возбудить уголовное дело против актрисы Лианы Грибы и заявила на неё в полицию. Ерёменко уточнила, что всё произошло 9 декабря прошлого года около 22:00. По словам жены Волкова, Гриба убеждала её, что актёр влюбился в неё по-настоящему, а не только в сериале.

Оксана Попова
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