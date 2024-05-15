"Я не нападала": Актриса Гриба подтвердила конфликт с женой "русского Серкана Болата"

Актриса Лиана Гриба прокомментировала информацию об избиении ею жены звезды сериала "Постучись в мою дверь" в Москве Никиты Волкова. В социальных сетях артистка пояснила, что между ней и Еленой Ерёменко действительно произошёл неприятный инцидент.

Так, исполнительница главной роли в сериале пояснила, что между ней и женой "русского Серкана Болата" действительно произошёл конфликт в прошлом году. Вместе с этим актриса утверждает, что не нападала на Елену и не наносила ей описанные в заявлении повреждения. Также Гриба заявила, что она не являлась зачинщицей "произошедшей стычки", а её позиция была оборонительной.

По словам актрисы, дело по данному факту было закрыто ещё зимой, так и не начавшись. Однако Гриба добавила, что теперь она сама заявила на Ерёменко в полицию. Упомянула актриса и о том, что информация о романе с Волковым является ложью.

"Все заявления о каких-либо моих особенных взаимоотношениях с Никитой Волковым за пределами проекта являются смехотворными и лишь плод чьей-то фантазии, однозначно не моей", — подчеркнула Гриба.