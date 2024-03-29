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29 марта, 15:40

"Серкан Болат" снимется в турецкой версии "Холопа"

В Турции снимут адаптацию "Холопа" с Керемом Бюрсином в главной роли

Турецкий актёр Керем Бюрсин. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thebursin

Турецкий актёр Керем Бюрсин. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thebursin

Летом в Турции стартуют съёмки адаптации известного российского комедийного фильма режиссёра Клима Шипенко "Холоп". Исполнителем главной роли станет звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь".

Турецкая версия фильма не станет отходить от оригинальной концепции сценария о перевоспитании мажора. Сюжет расскажет об избалованном наследнике из Стамбула по имени Мете, который окажется в османском городе XVI века.

Начало съёмок планируется в июне. Османский город будет воссоздан с помощью локаций из популярных сериалов "Великолепный век" и "Эртугрул". Режиссёрское кресло достанется Онуру Унлю, одному из самых востребованных специалистов Турции. За производство картины будет отвечать турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.

"Холоп-3" выйдет в российский прокат в 2025 году
"Холоп-3" выйдет в российский прокат в 2025 году

Ранее Life.ru писал, что любители кино смогут вновь увидеть игру великого советского актёра Юрия Никулина, который сыграет одного из главных героев в фильме "Манюня. Приключения в Москве". Артист появится в новой семейной комедии благодаря возможностям современных нейросетей. Картина станет продолжением одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е годы. Фильм выйдет в прокат 30 мая.

Владимир Озеров
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