"Серкан Болат" снимется в турецкой версии "Холопа"

Летом в Турции стартуют съёмки адаптации известного российского комедийного фильма режиссёра Клима Шипенко "Холоп". Исполнителем главной роли станет звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь".

Турецкая версия фильма не станет отходить от оригинальной концепции сценария о перевоспитании мажора. Сюжет расскажет об избалованном наследнике из Стамбула по имени Мете, который окажется в османском городе XVI века.

Начало съёмок планируется в июне. Османский город будет воссоздан с помощью локаций из популярных сериалов "Великолепный век" и "Эртугрул". Режиссёрское кресло достанется Онуру Унлю, одному из самых востребованных специалистов Турции. За производство картины будет отвечать турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.