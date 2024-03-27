Юрия Никулина оживят с помощью нейросети в семейной комедии

Советский актёр Юрий Никулин сыграет в новой семейной комедии "Манюня: Приключения в Москве". Это станет возможным благодаря современным технологиям, а именно нейросетям. Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", продюсерами картины выступили братья Гевонд и Сарик Андреасян.

Журнал подчёркивает, что это первый в стране успешный опыт воссоздания образа умершего артиста с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Перед тем как приступить к работе, которая заняла примерно восемь месяцев, создатели проекта получили разрешение от семьи народного артиста СССР. Специалистам удалось в точности воссоздать голос и внешность звезды экрана.

"Манюня: Приключения в Москве" является продолжением одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е годы. По сюжету она приедет в российскую столицу, а Юрий Никулин выступит одним из главных героев картины. Фильм выйдет в прокат 30 мая. В трейлере и постерах образ советского актёра использовать не будут.

Юрий Никулин ушёл из жизни в 1997 году в возрасте 75 лет. Ранее Life.ru писал, что актёр успел озвучить три истины о жизни, доброте и счастье, в которые верил.