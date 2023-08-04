В новом фильме Высоцкого сыграют одновременно актёр и нейросеть

Лицо поэта, актёра театра и кино, певца Владимира Высоцкого в новом фильме "Володя" воссоздадут с помощью нейросети. Об этом рассказал режиссёр и продюсер Александр Жигалкин в ходе очной защиты Фонда кинофильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети... Петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом Никиты (сын Владимира Высоцкого. — Прим. Лайфа)", — сказал он в беседе с ТАСС.

Исполнит главную роль актёр Александр Шпагин, его загримируют под Высоцкого. Шпагин уже много лет живёт в образе советского певца: точно так же говорит, ходит и играет на гитаре, но будет сделана дополнительная работа для полноценного совпадения. Задумка принадлежит не только Жигалкину, но и сыну Высоцкого Никите. Кроме того, глава исследований Сбер AI Андрей Кузнецов рассказал, что его команда в настоящий момент создаёт технологию переноса лица. Для этого используются авторские приёмы и наработки.

Фильм начнёт повествование с момента выхода на экраны в СССР картины "Вертикаль", в которой Высоцкий исполнил собственные песни. Кино раскроет три главные истории любви советского артиста. Сам фильм будет создан при поддержке Первого канала.