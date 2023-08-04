В новом фильме Высоцкого сыграют одновременно актёр и нейросеть
Режиссёр Жигалкин: Высоцкого в фильме "Володя" воссоздадут с помощью нейросети
Лицо поэта, актёра театра и кино, певца Владимира Высоцкого в новом фильме "Володя" воссоздадут с помощью нейросети. Об этом рассказал режиссёр и продюсер Александр Жигалкин в ходе очной защиты Фонда кинофильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.
"Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети... Петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом Никиты (сын Владимира Высоцкого. — Прим. Лайфа)", — сказал он в беседе с ТАСС.
Исполнит главную роль актёр Александр Шпагин, его загримируют под Высоцкого. Шпагин уже много лет живёт в образе советского певца: точно так же говорит, ходит и играет на гитаре, но будет сделана дополнительная работа для полноценного совпадения. Задумка принадлежит не только Жигалкину, но и сыну Высоцкого Никите. Кроме того, глава исследований Сбер AI Андрей Кузнецов рассказал, что его команда в настоящий момент создаёт технологию переноса лица. Для этого используются авторские приёмы и наработки.
Фильм начнёт повествование с момента выхода на экраны в СССР картины "Вертикаль", в которой Высоцкий исполнил собственные песни. Кино раскроет три главные истории любви советского артиста. Сам фильм будет создан при поддержке Первого канала.
Ранее Никита Высоцкий заявил, что отец не бросил бы страну в сложные времена. Он отметил, что у певца были непростые отношения с властью, музыкант не являлся диссидентом, никуда не выезжал, хотя имел такую возможность.
ТАСС / Николай Малышев