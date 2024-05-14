"Била в грудь, озверевше дышала": Life.ru публикует заявление избитой актрисой Грибой жены "русского Серкана Болата"

Елена Ерёменко — избитая жена звезды сериала "Постучись в мою дверь в Москве" Никиты Волкова — призвала возбудить уголовное дело против актрисы Лианы Грибы, с которой у них произошёл конфликт на вечеринке. Супруга "русского Серкана Болата" подала на экранную возлюбленную мужа заявление в полицию, полный текст которого публикует телеграм-канал SHOT.

Актриса Лиана Гриба — на вечеринке, где произошла потасовка с Еленой Ерёменко. Видео © Telegram / SHOT

Ерёменко уточнила, что всё произошло 9 декабря прошлого года около 22:00. По словам жены Волкова, Гриба убеждала её, что актёр влюбился в неё по-настоящему, а не только в сериале. При этом артистка "тряслась, нервничала и психовала", а на просьбу успокоиться вылила в лицо Ерёменко вино. Супруга Волкова же подчеркнула, что сама в тот вечер не пила.

"Я никаких ударов [Грибе] наносить не собиралась, толчком сдвинула её в то же место, где произошло вино, чтобы просто без свидетелей наорать на неё. Но наорать не получилось, Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары мне в ухо, висок, голову, грудь. Людей было вокруг очень много, они кричали: "Лиана, отпусти, успокойся". Это продолжалось, как мне показалось, очень долго", — отметила Ерёменко.

Затем девушка увидела, как Гриба "озверевше дышала", а очевидцы рассказали, что у актрисы и её жениха, актёра Артёма Губина, случилась 40-минутная "психиатрическая истерика с криками угроз" в адрес семьи Волкова и Ерёменко.

"О том, что у Лианы Грибы часто случаются нервные срывы на съёмках, может подтвердить любой из находящихся там людей. И Никиту она хватала и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне. Прошу возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганских действий", — призвала жена "русского Серкана Болата".