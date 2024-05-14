Жену "русского Серкана Болата" Никиты Волкова избила его партнёрша по сериалу Лиана Гриба
Жену "русского Серкана Болата" Никиты Волкова избила его партнёрша по сериалу Лиана Гриба. У супруги актёра диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. По данным SHOT, причиной конфликта стала ревность.
Две жены Никиты Волкова — законна и экранная — не поладили уже давно. Еще в декабре 2023 года, на вечеринке, посвящённой окончанию половины съёмок русской адаптации сериала "Постучись в мою дверь", у Лианы Грибы и Елены Ерёменко завязался диалог про Никиту. Актриса пыталась доказать супруге партнёра, что экранные чувства "русских Серкана и Эды" переросли в реальные, Никита влюбился в неё и надо с этим что-то делать. Елена отшутилась словами: "Лиана, успокойся! Где ты, а где я!" После чего взбешённая Гриба схватила стакан вина и плеснула в лицо жене актёра, а далее и вовсе пошла врукопашную.
Ерёменко мужа ни с кем делить не согласилась и написала заявление на Лиану в полицию. В нем она рассказала, что Гриба повалила её на землю и в течение 40 минут била руками и ногами по голове, лицу и груди. Пожаловалась, что ей "были нанесены телесные повреждения, от которых она испытала физическую боль". После вечеринки Елена сняла побои. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.
Напомним, в адаптации сериала "Постучись в мою дверь" роль Серкана Болата исполнил актёр Никита Волков, известный по телефильму "Трудные подростки". Кстати, сам Волков признавался, что не смотрел оригинальный вариант. Роль Эды — она же Саша — играет Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале снимались Александра Тулинова, Юлия Серина, Влад Соколовский, Марина Кравец и другие звёзды.