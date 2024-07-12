Фильм про лошадей оказался в центре скандала из-за жестокого обращения с животными

Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию в связи с жестоким обращением с животными во время съёмки фильма "Мой любимый чемпион" (2024). По её словам, ради красивого момента лошади специально связали ноги и снимали её падение.

В момент исполнения одного из прыжков создатели картины натянули канат и животное не смогло оттолкнуться от земли, рухнув всем телом на шею. Судя по кадрам, травмы в этом момент получила и наездница. Животное, как утверждает Василюк, до сих пор хромает.

Падение лошади на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". Видео © Telegram / Zapekanka

Документ о запрете показа фильма направлен в адрес Федерации конного спорта России, поддержавшей создание картины, и Минкульта. Его подписало уже 770 человек.