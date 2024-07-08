Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение содержания домашних животных

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил и призвал нижнюю палату парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил содержания питомцев. Так, максимальный штраф за рецидив составит до 10 тысяч рублей.

"Комитет по госстроительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона № 41446-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в заключении комитета.

Напомним, что законопроект в декабре 2021 года внесла в нижнюю палату парламента Мособлдума. За нарушение гражданам грозит штраф до 1,5 тысячи рублей, при этом индивидуальным предпринимателям — до пяти тысяч рублей. Если инцидент повторится, то, согласно документу, россиянам придётся раскошелиться на три тысячи рублей, причём ИП — на 10 тысяч. Граждан могут привлечь к ответственности в том числе за неправильный выгул домашних питомцев.