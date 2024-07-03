Даванков хочет изменить законодательство из-за пумы Геркулеса, разгуливающей в Москве без намордника
Даванков предложил изымать диких животных у нерадивых хозяев
Приключения пумы Геркулеса в московском районе Кунцево стали поводом для депутатского запроса в Правительство Москвы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Puma Hercules
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") предложил изымать и отправлять в приюты диких животных, страдающих от нерадивых хозяев. Такой запрос он направил в Правительство Москвы после жалоб горожан на владельца пумы, который держит её прямо в городском жилье и выгуливает в парке без намордника.
Парламентарий отметил, что дикие животные, в том числе пума, не подпадают под категорию домашних питомцев, которые находятся на содержании физических лиц. Этот вопрос регулирует действующая редакция закона № 498-ФЗ. Содержание таких животных допускается только в зоопарках, цирках и тому подобных учреждениях.
"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство города Москвы, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования животных, включённых в перечень животных, запрещённых к содержанию и приобретённых до 01.01.2020, а также предусматривающих обязательное ветеринарное обследование указанных животных и изъятие по его результатам больных животных в соответствующие приюты", — сказано в обращении Даванкова к руководителю Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеславу Торсунову (есть в распоряжении Life.ru).
Хозяева пумы в соцсетях утверждают, что Геркулес безобиден: "Посматривает на уточек и ест травушку". Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Puma Hercules
Ранее в соцсетях снова возник скандал из-за пумы по кличке Геркулес, проживающей в столичном районе Кунцево. Дикая кошка — местная знаменитость, у неё даже есть аккаунты в соцсетях, но местных жителей беспокоит, что владельцы выгуливают Геркулеса без намордника. По мнению москвичей, это небезопасно. Ну, а зоозащитники обеспокоены состоянием самой пумы — мол, такое животное держать в неволе — это "преступление против природы", как пишут некоторые из них в комментариях под видео с прогулками Геркулеса по Москве.
Ранее Life.ru рассказывал, как в подмосковном посёлке Белеутово таксист встретил гуляющую вдоль дачных участков пуму. А в прошлом году неизвестные пробрались на территорию частного дома и сожгли вольер, где содержалась пума. Расследование взяла на контроль региональная прокуратура.