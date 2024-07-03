Даванков хочет изменить законодательство из-за пумы Геркулеса, разгуливающей в Москве без намордника

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") предложил изымать и отправлять в приюты диких животных, страдающих от нерадивых хозяев. Такой запрос он направил в Правительство Москвы после жалоб горожан на владельца пумы, который держит её прямо в городском жилье и выгуливает в парке без намордника.

Парламентарий отметил, что дикие животные, в том числе пума, не подпадают под категорию домашних питомцев, которые находятся на содержании физических лиц. Этот вопрос регулирует действующая редакция закона № 498-ФЗ. Содержание таких животных допускается только в зоопарках, цирках и тому подобных учреждениях.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство города Москвы, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования животных, включённых в перечень животных, запрещённых к содержанию и приобретённых до 01.01.2020, а также предусматривающих обязательное ветеринарное обследование указанных животных и изъятие по его результатам больных животных в соответствующие приюты", — сказано в обращении Даванкова к руководителю Департамента

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеславу Торсунову (есть в распоряжении Life.ru).

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