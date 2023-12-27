Зоозащитник осудила принятие закона о "гуманной эвтаназии" животных в Забайкалье

Принятый в Забайкальском крае законопроект о "гуманной эвтаназии" безнадзорных животных никак не решит данную проблему. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

Она напомнила, что такие законы уже приняты в Бурятии, Алтайском крае, а вскоре к ним присоединится ещё и Астраханская область.

"Источником появления собак на улице практически всегда является человек, поэтому, чтобы решить вопрос, нужно работать не с собаками, а с людьми", — пояснила Зиберт.

По её словам, такие законы не решают проблему, а лишь усиливают социальную напряжённость, обостряют конфликт между любителями животных и теми, кто выступает за "гуманную эвтаназию".

Зиберт обратила внимание, что "гуманной" такая эвтаназия считается только на бумаге, а животных при этом продолжают часто умерщвлять жестоким образом. К тому же такие законы более ресурсозатратны в реализации, чем методы вроде создания приютов и стерилизации.