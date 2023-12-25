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Ещё один регион России вводит эвтаназию для бездомных собак

Депутаты Забайкалья приняли в I чтении закон об эвтаназии бездомных собак

25 декабря, 11:24
В Забайкалье рассматривают законопроект об усыплении бездомных собак. Фото © Freepik

В Забайкалье рассматривают законопроект об усыплении бездомных собак. Фото © Freepik

Законодательное собрание Забайкальского края одобрило в первом чтении законопроект, который разрешает умерщвлять агрессивных и бездомных собак. Об этом говорится в телеграм-канале парламента.

"Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания", уточняется в тексте.

Сначала отловленную дворнягу предлагается помещать в приют на срок не более 30 дней. В это время собаке попробуют найти новый дом. Если сделать этого не удастся, то животное будет подлежать "гуманной эвтаназии". При этом небольших по размеру собак, ниже 25 сантиметров в холке, стерилизуют и вернут в прежнюю среду обитания.

Отдельно оговаривается, что собак, которые по виду когда-то имели хозяев, продержат в питомнике полгода, после чего их тоже ждёт эвтаназия. По мнению депутатов, такие меры помогут регулировать численность бездомных животных, а также сократят расходы на содержание агрессивных собак, которых никто не хочет забирать из приютов.

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Ранее в ноябре сообщалось, что Народным хуралом (законодательное собрание) Бурятии был принят закон, разрешающий проводить процедуру эвтаназии для бездомных животных. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал документ и попросил генпрокуратуру проверить его текст. По мнению депутата, такие меры приведут к "рекам крови" и жестокому обращению с животными.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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