Появилось жуткое видео сожжения заживо пумы Симбы в Подмосковье

В Московской области неизвестные пробрались на территорию частного дома и сожгли вольер, где содержалась пума. Расследование взяла на контроль региональная прокуратура.

"По предварительной информации, ночью 15 марта 2023 года в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму. Видео © VK / "Инциденты в Москве"

Предположительно, злоумышленники отогнули часть металлического забора, чтобы проникнуть во двор, а затем кинули в вольер бутылку с горючей смесью. Судя по публикуемым кадрам, постройка моментально вспыхнула, не оставив Симбе шансов выжить.