Появилось жуткое видео сожжения заживо пумы Симбы в Подмосковье
В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму прямо в вольере
Пума Симба. Фото © VK / "Инциденты в Москве"
В Московской области неизвестные пробрались на территорию частного дома и сожгли вольер, где содержалась пума. Расследование взяла на контроль региональная прокуратура.
"По предварительной информации, ночью 15 марта 2023 года в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму. Видео © VK / "Инциденты в Москве"
Предположительно, злоумышленники отогнули часть металлического забора, чтобы проникнуть во двор, а затем кинули в вольер бутылку с горючей смесью. Судя по публикуемым кадрам, постройка моментально вспыхнула, не оставив Симбе шансов выжить.
Ранее сообщалось, что собаки и кошки погибли при пожаре в приюте в посёлке Мучихино Ленинградской области. Жуткую историю в соцсети "ВКонтакте" распространила местная жительница, призвав волонтёров и всех неравнодушных помочь хозяйке сгоревшего дома и оставшимся без крова животным.