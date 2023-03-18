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18 марта, 16:25

Появилось жуткое видео сожжения заживо пумы Симбы в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму прямо в вольере

<p>Пума Симба. Фото © VK / <a href="https://vk.com/incidentsinmoscow?w=wall-188125660_7148" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инциденты в Москве"</a></p>

Пума Симба. Фото © VK / "Инциденты в Москве"

В Московской области неизвестные пробрались на территорию частного дома и сожгли вольер, где содержалась пума. Расследование взяла на контроль региональная прокуратура.

"По предварительной информации, ночью 15 марта 2023 года в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму. Видео © VK / "Инциденты в Москве"

Предположительно, злоумышленники отогнули часть металлического забора, чтобы проникнуть во двор, а затем кинули в вольер бутылку с горючей смесью. Судя по публикуемым кадрам, постройка моментально вспыхнула, не оставив Симбе шансов выжить.

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Татьяна Миссуми
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