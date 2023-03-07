В Ленобласти почти 40 кошек и более десятка собак погибли при пожаре в приюте

Собаки и кошки погибли при пожаре в приюте в посёлке Мучихино Ленинградской области. Жуткую историю во "ВКонтакте" распространила местная жительница, призвав волонтёров и всех неравнодушных помочь хозяйке сгоревшего дома и оставшимся без крова животным.

Хозяйка приюта рассказала о пожаре и гибели животных в Ленинградской области. Видео © VK / Полиночка Малая

"Получается, погибло 15 собак... Все, кошки, получается, погибли... Кошек было 40 и котята в том числе", — рассказала хозяйка сгоревшего приюта.

По словам женщины, в живых осталось примерно 36 собак. Так, четверо из них сейчас бегают по посёлку. Что касается кошек, то есть шанс, что двое хвостатых спаслись. По словам автора поста, женщина подбирала всех собак при разных обстоятельствах, сейчас всем спасшимся животным требуется помощь от волонтёров и ветеринаров.