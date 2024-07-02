Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 15:11

В Госдуме призвали к всеобщей регистрации домашних животных

Депутат Бурматов: Необходимо регистрировать всех домашних животных в России

В России необходимо регистрировать всех домашних животных. В самолётах их уже нельзя перевозить нелегально, дальше такое требование распространится и на железнодорожные перевозки. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов.

"Это должно быть добровольно, никаких штрафов. Это должен быть сервис, а не обязанность, для ответственных хозяев, которые потеряли своих питомцев. Конечно, это проблема в основном крупных городов, где теряется много животных", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Сейчас в некоторых российских регионах питомцев документируют экспериментально. Бурматов считает, что такую процедуру необходимо сделать всеобщей для всей страны.

В России предложили определить статус домашних животных, которых "делят" при разводе
В России предложили определить статус домашних животных, которых "делят" при разводе

Напомним, ранее Life.ru писал о намерении властей ввести учёт домашних животных на территории России. Предполагается, что это поможет хозяевам в поисках пропавших питомцев и сократит количество безнадзорных.

Обложка ©

Unsplash / Milli

Никита Осипов
  • Новости
  • Госдума
  • Владимир Бурматов
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров