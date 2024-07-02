В Госдуме призвали к всеобщей регистрации домашних животных

В России необходимо регистрировать всех домашних животных. В самолётах их уже нельзя перевозить нелегально, дальше такое требование распространится и на железнодорожные перевозки. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов.

"Это должно быть добровольно, никаких штрафов. Это должен быть сервис, а не обязанность, для ответственных хозяев, которые потеряли своих питомцев. Конечно, это проблема в основном крупных городов, где теряется много животных", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Сейчас в некоторых российских регионах питомцев документируют экспериментально. Бурматов считает, что такую процедуру необходимо сделать всеобщей для всей страны.