В России предложили определить статус домашних животных, которых "делят" при разводе Юрист Виноградов предложил Госдуме пересмотреть статус питомцев при разводе 18 июня, 09:39 Статус домашних животных хотят пересмотреть. Обложка © freepik.com

При расторжении брака у супругов часто возникает вопрос, кому достанется общий питомец. В связи с неясным статусом домашних животных в Госдуму поступило предложение вынести этот вопрос в особый отдел гражданских прав, сообщает RT.

Сейчас в Гражданском кодексе к домашним животным применяются общие правила о совместно нажитом имуществе. Это значит, что при разводе питомец достаётся тому супругу, который им чаще "пользуется", поясняет декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов.

"Он [супруг, которому достаётся кот или собака] обязан компенсировать второму супругу половину стоимости. Кроме того, как следует из анализа судебной практики, оценка животного производится в некоторых случаях по рыночной стоимости", — подчёркивает эксперт.

Виноградов заключил, что сегодня животные рассматриваются как разновидность вещей и гарантии их содержания не обеспечиваются. По этой причине доктор юридических наук предложил Госдуме урегулировать статус домашних питомцев во время бракоразводного процесса, а также разработать механизм, который будет учитывать особенности такого объекта прав, как животное. Также эксперт призвал депутатов при разработке законопроекта учесть эмоциональную связь животного с владельцами, привязанность друг к другу животных, живущих долгое время вместе, и возможность обеспечить должный уход.

"Внесение указанных изменений в российское законодательство позволит не только ликвидировать правовую лакуну в части определения правового статуса домашних животных, но и выведет на качественно новый уровень культуру ответственного отношения к своим питомцам среди граждан России", — говорится в тексте обращения Виноградова к депутату ГД Сергею Гаврилову.

Ранее Life.ru рассказывал о намерении властей ввести учёт домашних животных на территории России. Это поможет хозяевам в поисках пропавших питомцев и сократит количество безнадзорных.

Авторы Мария Скворцова