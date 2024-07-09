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9 июля, 01:02

"Рыбок тоже регистрировать?": Эксперт разнесла идею о штрафах за нарушение содержания питомцев

Зоозащитница раскритиковала инициативу о штрафах за нарушение содержания питомцев

Российские парламентарии в скором времени рассмотрят законопроект, согласно которому граждан будут штрафовать за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В связи с этим корреспонденты радио "Комсомольская правда" попросили прокомментировать данную инициативу ведущего специалиста московского и регионального общества защиты животных "Верный" Наталью Базаркину, которая сообщила, что уже есть такой закон и он называется "Жестокое обращение с животными".

"Это то же самое, что хотят внести. Как говорится, заново изобретают велосипед. То есть хорошо, но что они будут считать? <…> Будут заставлять нас сокращать, как хотели, — не больше четырёх собак на владельца чтобы заводили?" — поинтересовалась Базаркина.

Эксперт подчеркнула, что негативно относится к инициативе о регистрации животных. Она рассказала, что тоже является владельцем собак, которые не зарегистрированы, но постоянно делает им прививки, плановые вакцинации и дегельментизации.

"Слежу за ними и не хочу регистрировать, зачем мне платить деньги? Мы и так уже платим деньги за ветобслуживание, покупаем корм. Зачем нас заставляют платить за регистрацию? А рыбок мы тоже должны регистрировать? У меня тогда напрашивается другой вопрос", — заключила ведущий специалист общества защиты животных.

В Госдуме призвали к всеобщей регистрации домашних животных
В Госдуме призвали к всеобщей регистрации домашних животных

Напомним, что 8 июля думский Комитет по госстроительству и законодательству одобрил и призвал нижнюю палату парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение правил содержания питомцев. Так, максимальный штраф за рецидив составит до 10 тысяч рублей.

Обложка ©

Pixabay / whitedaemon

Алексей Соловьёв
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