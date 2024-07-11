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11 июля, 13:24

В Калуге живодёр привязал пса к авто, протащил по трассе и бросил умирать

В Калуге мужчина привязал своего пса к машине, протащил его по трассе и оставил умирать на обочине. Несчастное животное в итоге спасли волонтёры, а его бывший хозяин теперь может получить три года заключения в колонии, пишет SHOT.

Пострадавший от рук хозяина-живодёра бигль. Обложка © SHOT

Пострадавший от рук хозяина-живодёра бигль. Обложка © SHOT

В Калуге живодёр привязал своего пса к машине, проволок его по трассе и бросил умирать на обочине. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, мужчина учинил зверство над питомцем 9 июля. Он привязал бигля к машине верёвкой и так он провёз собаку около 7 километров по трассе "Калуга-Медынь" возле деревни Акатова. Это отвратительное проявление жесткости сняли на камеру очевидцы.

Когда неадекват бросил своего пса, его подобрали оказавшиеся неподалёку люди и отдали волонтёрам, которые отвезли едва живого бигля к ветеринарам. У бедняги оказалась сильно разодрана шкура, впереди его ждёт долгий процесс восстановления.

Живодёра уже доставили в отдел полиции, его личность установлена — это 42-летний житель Дзержинского района Калуги. Правоохранители допросили его, но у него оказалась собственная версия случившегося, которую он теперь излагает полицейским. В его отношении завели дело по факту жестокого обращения с животными, по которой мужчина может получить до трёх лет колонии. Прокуратура Калуги контролирует ход дела.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом примере безответственного отношения к питомцу со стороны автовладельца. 29 июня в Москве заметили собаку, запертую в припаркованной машине на 30-градусной жаре. Животное провело там несколько часов, поэтому встревоженные очевидцы вызвали спасателей.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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