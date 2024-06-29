В Москве собаку заметили запертой в машине при 30-градусной жаре
Собаку заметили запертой в машине. Обложка © Telegram / 360.ru
Собаку заметили в припаркованном автомобиле в Москве. Животное находилось в салоне машины и не могло оттуда выбраться, передаёт 360.ru, напоминая, что погода "за бортом" на термометрах сегодня показывала все плюс 30 градусов.
Пса заметили проходящие мимо люди. Они услышали лай несчастного на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское ещё утром. При этом собаку никто не освободил даже спустя несколько часов. По данным источника, на место выехали спасатели.
В жару очень важно не допускать, чтобы собака перегрелась. Обеспечение безопасности домашних животных в такую погоду необходимо, поскольку они могут пострадать от теплового удара. Life.ru собрал несколько рекомендаций, как уберечь питомцев при высоких температурах воздуха.