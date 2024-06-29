В Москве собаку заметили запертой в машине при 30-градусной жаре

Собаку заметили в припаркованном автомобиле в Москве. Животное находилось в салоне машины и не могло оттуда выбраться, передаёт 360.ru, напоминая, что погода "за бортом" на термометрах сегодня показывала все плюс 30 градусов.

Пса заметили проходящие мимо люди. Они услышали лай несчастного на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское ещё утром. При этом собаку никто не освободил даже спустя несколько часов. По данным источника, на место выехали спасатели.