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29 июня, 17:31

В Москве собаку заметили запертой в машине при 30-градусной жаре

Собаку заметили запертой в машине. Обложка © Telegram / 360.ru

Собаку заметили запертой в машине. Обложка © Telegram / 360.ru

Собаку заметили в припаркованном автомобиле в Москве. Животное находилось в салоне машины и не могло оттуда выбраться, передаёт 360.ru, напоминая, что погода "за бортом" на термометрах сегодня показывала все плюс 30 градусов.

Пса заметили проходящие мимо люди. Они услышали лай несчастного на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское ещё утром. При этом собаку никто не освободил даже спустя несколько часов. По данным источника, на место выехали спасатели.

Кинолог объяснил, почему оставлять собаку в машине — очень плохая идея
Кинолог объяснил, почему оставлять собаку в машине — очень плохая идея

В жару очень важно не допускать, чтобы собака перегрелась. Обеспечение безопасности домашних животных в такую погоду необходимо, поскольку они могут пострадать от теплового удара. Life.ru собрал несколько рекомендаций, как уберечь питомцев при высоких температурах воздуха.

Николь Вербер
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