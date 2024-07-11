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11 июля, 19:29

Милонов предложил поднимать киноиндустрию, создав нацпроект "Российский сериал"

Милонов: Нацпроект "Российский сериал" позволит поддерживать киноиндустрию в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что российская аудитория не должна вставать в конец конвейера, поглощая без разбора любой сериал или фильм. По его мнению, необходимо довериться своим киноделам и поддерживать их идеи, создав для этого национальный проект "Российский сериал". Об этом он сообщил в беседе с RT.

"Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили, спасибо. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно. Одного-двух процентов эфирного времени достаточно", — считает парламентарий.

Выход из сложившегося положения Милонов видит в создании нового нацпроекта "Российский сериал", с помощью которого можно будет спонсировать и прочими способами оказывать поддержку отечественным кинопроизводителям.

"Замечательно научились у нас снимать. Вот это и надо поддерживать", — подчеркнул депутат.

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Это не первый выпад Милонова в сторону турецких сериалов. Так уж вышло, что депутата данный контент совсем не цепляет. Ранее он заявил, что в этих произведениях демонстрируется ложный образ идеального мужчины из сказки. По его мнению, в Турции дела амурные имеют совершенно другие оттенки. Однако его критику смогли вынести не все. Так, ему запретили трогать турецкие сериалы и объяснили любовь к "торговцам кебабами".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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