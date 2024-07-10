Первый трейлер фильма "Гладиатор 2" взорвал Сеть. Под каток хейта попал Канье Уэст

9 июля появился первый трейлер к фильму "Гладиатор 2", который продолжит повествование о событиях из предыдущей картины "Гладиатор" 2000 года выпуска. В зарубежных кинотеатрах фильм появится уже в ноябре. Режиссёром ленты, как и в первой части, выступил Ридли Скотт.

Трейлер к фильму "Гладиатор 2" Ридли Скотта. Видео © YouTube / Paramount Pictures

Сюжет киноленты расскажет о восстании нового гладиатора спустя 25 лет после событий первого фильма. Зрителям покажут историю Луция, повзрослевшего внука императора Марка Аврелия, который влачит своё существование вдали от Рима — в Нумидии. Началом одиссеи героя станет вторжение римского войска в его привычный быт. Луция захватят в плен и отвезут в Вечный город, но уже не в качестве наследника престола, а как гладиатора, который будет сражаться на арене на потеху римлянам.

Главные роли в картине сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и другие мастера актёрского ремесла.

Ролик неожиданно вызвал волну хейта в Сети. Пользователей возмутило, что в киноленте про Древний Рим внезапно начинает играть трек Jay-Z и Канье Уэста в стиле хип-хоп.

"Песня Канье и Jay-Z испортила всё. Я понимаю, что текст подходящий, но знаете ли вы, что было знаковым в первом "Гладиаторе"? Это музыка. Она оказала огромное влияние на впечатления от фильма", "В каком мире сиквелу "Гладиатора" Ридли Скотта нужны Jay-Z и Канье Уэст? Хватит запихивать песни в трейлеры", — гласят комментарии юзеров.