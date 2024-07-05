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5 июля, 15:30

Тест: Продолжи цитаты из фильма "Брат" — только сильный может… набрать 6/6

"Брат" — фильм, который запечатлелся в сердцах зрителей, подарив незабываемые цитаты, ставшие частью российского культурного кода. Давайте проверим ваши знания бессмертной классики и освежим в памяти поговорки главного криминального авторитета.

Культовый российский фильм "Брат" подарил нам сокровищницу знаковых фраз, которые находят отклик далеко за пределами киноэкрана. Большую часть легендарных реплик произносит главный антагонист фильма — Круглый. Криминальный авторитет любит разговаривать поговорками, что не может не отложиться в памяти у поклонников бандитского кино. Особенно после 10-го просмотра. Готовы окунуться в суровый мир Данилы Багрова и проверить, насколько хорошо вы помните высказывания главного злодея фильма?

Поживёшь подольше — баллов получишь побольше! Надеемся, мы угодили поклонниками боевиков и криминальных триллеров, Life.ru подготовил тесты для любителей самых разнообразных жанров! Например, фанатам космических блокбастеров и научной фантастики предлагаем попробовать угадать фильм по пришельцу — вас ждут самые известные инопланетные существа от милых до ужасающих.

Тест по мультфильмам СССР: Угадайте 5 персонажей по цветовой гамме — последнего не узнает никто
Тест по мультфильмам СССР: Угадайте 5 персонажей по цветовой гамме — последнего не узнает никто
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Кадры из фильма "Брат", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Александра Иванова
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