Тест: Продолжи цитаты из фильма "Брат" — только сильный может… набрать 6/6
"Брат" — фильм, который запечатлелся в сердцах зрителей, подарив незабываемые цитаты, ставшие частью российского культурного кода. Давайте проверим ваши знания бессмертной классики и освежим в памяти поговорки главного криминального авторитета.
Культовый российский фильм "Брат" подарил нам сокровищницу знаковых фраз, которые находят отклик далеко за пределами киноэкрана. Большую часть легендарных реплик произносит главный антагонист фильма — Круглый. Криминальный авторитет любит разговаривать поговорками, что не может не отложиться в памяти у поклонников бандитского кино. Особенно после 10-го просмотра. Готовы окунуться в суровый мир Данилы Багрова и проверить, насколько хорошо вы помните высказывания главного злодея фильма?
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Кадры из фильма "Брат", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk