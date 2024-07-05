Тест: Продолжи цитаты из фильма "Брат" — только сильный может… набрать 6/6

Культовый российский фильм "Брат" подарил нам сокровищницу знаковых фраз, которые находят отклик далеко за пределами киноэкрана. Большую часть легендарных реплик произносит главный антагонист фильма — Круглый. Криминальный авторитет любит разговаривать поговорками, что не может не отложиться в памяти у поклонников бандитского кино. Особенно после 10-го просмотра. Готовы окунуться в суровый мир Данилы Багрова и проверить, насколько хорошо вы помните высказывания главного злодея фильма?