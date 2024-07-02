Тест: Угадай фильм по пришельцу — на 8/8 справится только любитель научной фантастики

2 июля отмечают Всемирный день НЛО, в честь этого мы решили вспомнить самых ярких внеземных существ из популярных фильмов. Пришельцы уже давно стали увлекательной частью кино, принося на наши экраны потусторонние приключения, захватывающие встречи, а иногда и немного комедии. В этой викторине мы проверим ваши знания о знаковых инопланетянах из самых известных фантастических фильмов. Вы поклонник научной фантастики или попали сюда, переключая каналы? Давайте выясним!