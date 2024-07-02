Тест: Угадай фильм по пришельцу — на 8/8 справится только любитель научной фантастики
Эти инопланетные существа — от дружелюбных гостей до ужасающих захватчиков — являются незабываемыми персонажами любимых нами фильмов. Как много из них вы сможете угадать по героям-пришельцам?
2 июля отмечают Всемирный день НЛО, в честь этого мы решили вспомнить самых ярких внеземных существ из популярных фильмов. Пришельцы уже давно стали увлекательной частью кино, принося на наши экраны потусторонние приключения, захватывающие встречи, а иногда и немного комедии. В этой викторине мы проверим ваши знания о знаковых инопланетянах из самых известных фантастических фильмов. Вы поклонник научной фантастики или попали сюда, переключая каналы? Давайте выясним!
Надеемся, вам понравилось это внеземное приключение. Киношные инопланетяне могут казаться милыми и забавными до тех пор, пока вы сами не столкнётесь с признаками внеземных цивилизаций. Эти пять объектов, построенных пришельцами, пробирают до мурашек, осмелились бы приблизиться?
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Кадр из фильма "Пятый элемент", режиссёр Люк Бессон, сценаристы Роберт Марк Кэмен, Люк Бессон / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Инопланетянин", режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Мелисса Мэтисон / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Бамблби", режиссёр Трэвис Найт, сценаристы Кристина Ходсон, Сёдзи Кавамори, Кадзутака Миятакэ / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S