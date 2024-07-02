"Особо воздушное": Назван малоизвестный материал, постельное бельё из которого лучше для жаркого лета

На фоне жаркого лета особо актуальным становится вопрос выбора правильного постельного белья, которое придаст немного живительной прохлады во время сна. По словам технолога швейного производства Светланы Назаровой, в любое время года необходимо отдавать предпочтение натуральным материалам — например, хлопку.

"Постельное бельё из хлопкового сырья подходит на все сезоны, потому что это натуральный материал, который хорошо стирается и быстро сохнет, спать на нём приятно. Среди хлопковых тканей различают бязь, сатин и перкаль", — рассказала она aif.ru.

Самым приятным "хлопковым" материалом является сатин. По словам эксперта, он обладает повышенной гладкостью и блеском, благодаря особой фактуре материал быстро остывает, создавая приятное ощущение прохлады. Другие неплохие варианты — лён, шёлк и бамбук. Последний отличается мягкостью, лёгкостью, пористостью, создавая эффект "невесомости", отлично впитывает влагу, пропускает воздух, не раздражает кожу и отлично подойдёт для жаркого сезона.

Теми же качествами обладает и льняное постельное бельё. Что касается шёлка, то цена за натуральные варианты "кусается", а синтетические аналоги будут значительно уступать более доступным хлопчатобумажным материалам. Однако своим фаворитом Назарова назвала муслин.

"Муслин — хлопковая ткань, которая отличается мягкостью и особой воздушностью. Тонкий и лёгкий мешковатый переплёт этих нитей создаёт структуру ткани таким образом, что она "дышит". Это значит, что даже в жаркую погоду на постельном белье из муслина вы будете ощущать свежесть", — пояснила эксперт.

Муслин легко стирается и очень быстро сохнет, отличается прочностью и долговечностью, однако его редко используют для изготовления постельного белья. Желающим обзавестись таким рекомендуется самостоятельно купить ткань и сшить комплект в мастерской. А чтобы попробовать эффект от такого белья, можно приобрести отрез и просто укрываться им по ночам во время жары.

"Уверена, вы удивитесь, каким спокойным и приятным будет ваш сон", — добавила Назарова.