Тест: Хандра, Тревожность или Зависть — кто вы из мультфильма "Головоломка-2"?
С момента выхода "Головоломки" мы были очарованы красочными и динамичными эмоциями, которые живут в наших умах. В долгожданном продолжении любимые герои возвращаются в новом составе. Узнайте, кто вы из этих уникальных персонажей!
"Головоломка-2" закрепляет статус самого кассового фильма 2024 года, собрав в мировом прокате более одного миллиарда долларов. В российских кинотеатрах картина вышла 14 июня, и с каждым днём желающих посмотреть сиквел становится всё больше и больше.
В "Головоломке-2" мы ещё глубже погружаемся в мир эмоций, формирующих личность главной героини. Райли теперь подросток — и к основной пятёрке её эмоций приходят нежданные гости. У нас есть возможность понаблюдать за жизнью девочки-подростка, в голове которой происходит полная неразбериха, и попутно изучить собственные чувства. Этот тест поможет узнать, какая из этих ярких эмоций лучше всего вас определяет, давайте скорее начинать!
Теперь, сидя в кинотеатре, вы можете показывать на экран и кричать: "О, это я!" Разумеется, одна эмоция не отражает весь внутренний мир, но кое-что новое вы о себе узнали. На этой волне самопознания предлагаем вам ещё два теста: откройте, что вы за кот из советских мультфильмов, а также какое у вас чувство юмора? Погрузитесь и посмотрите, что ещё вы можете определить!
Кадр из фильма "Головоломка-2", режиссёр Келси Манн, сценарист Дэйв Холстейн, Мэг Лефов / Kinopoisk