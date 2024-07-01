Тест: Хандра, Тревожность или Зависть — кто вы из мультфильма "Головоломка-2"?

"Головоломка-2" закрепляет статус самого кассового фильма 2024 года, собрав в мировом прокате более одного миллиарда долларов. В российских кинотеатрах картина вышла 14 июня, и с каждым днём желающих посмотреть сиквел становится всё больше и больше.

В "Головоломке-2" мы ещё глубже погружаемся в мир эмоций, формирующих личность главной героини. Райли теперь подросток — и к основной пятёрке её эмоций приходят нежданные гости. У нас есть возможность понаблюдать за жизнью девочки-подростка, в голове которой происходит полная неразбериха, и попутно изучить собственные чувства. Этот тест поможет узнать, какая из этих ярких эмоций лучше всего вас определяет, давайте скорее начинать!