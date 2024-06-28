Тест по СССР: Угадайте 7 фильмов по второстепенному персонажу — а вы внимательный зритель?
Кино — это мир, где даже эпизодический герой играет решающую роль в воплощении истории в жизнь. От секретарши до лучшего друга — эти второстепенные персонажи часто оставляют неизгладимое впечатление. Сможете отгадать фильм, где они появлялись?
Хотя главным героям часто достаётся вся слава, именно яркие актёры второго плана добавляют фильму глубины и остроты. Возможно, эти персонажи и не находятся в центре внимания, но их вклад неоценим. В конце концов, где бы мы были без Верочки и товарища Саахова? Попробуйте угадать фильм по этим часто упускаемым из виду, но запоминающимся лицам. Готовы ли вы проверить свои знания о советском кино и посмотреть, сможете ли вы идентифицировать фильмы СССР по второстепенным персонажам?
Для фанатов ностальгии этот тест не должен был составить труда, следующий уровень — угадать, какие фразы персонажи советского кино НЕ говорили. Также предлагаем освежить свою память не только о кино, взгляните на эти четыре модных тренда 90-х, которые сегодня вызывают только смех. А вы носили такое?
Коллаж © Life.ru. Обложка © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков, © "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © "12 стульев", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Илья Ильф / Kinopoisk