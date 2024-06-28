Тест по СССР: Угадайте 7 фильмов по второстепенному персонажу — а вы внимательный зритель?

Хотя главным героям часто достаётся вся слава, именно яркие актёры второго плана добавляют фильму глубины и остроты. Возможно, эти персонажи и не находятся в центре внимания, но их вклад неоценим. В конце концов, где бы мы были без Верочки и товарища Саахова? Попробуйте угадать фильм по этим часто упускаемым из виду, но запоминающимся лицам. Готовы ли вы проверить свои знания о советском кино и посмотреть, сможете ли вы идентифицировать фильмы СССР по второстепенным персонажам?