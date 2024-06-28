Сострадание и даже симпатия: Фанаты true crime по-другому относятся к маньякам и убийцам

Специалисты МГППУ опубликовали данные исследования, согласно которому люди, увлекающиеся документальным жанром true crime (от англ. true crime — "реальное, настоящее преступление"), намного чаще проявляют к преступникам жалость, сострадание, а нередко даже симпатию. Об этом сообщает "Газета.ru".

Особую популярность жанр true crime приобрёл в последние годы. Сегодня на эту тему создаются как сериалы, за основу которых берутся реальные уголовные дела о маньяках, так и подкасты. Значительный интерес к данной теме вызывает немало споров. Существует мнение, что распространение true crime материалов способно негативно влиять на отношение общественности к преступникам.

"Гипотезой исследования послужило то, что увлечение жанром true crime может привести к переоценке степени распространения серийных преступлений. И мы выясняли, есть ли различия в восприятии образа серийного преступника между людьми, которые любят контент true crime, и теми, кто не интересуется этим жанром", — рассказал "Газете.ru" научный руководитель проекта, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета юридической психологии МГППУ Николай Дворянчиков.

Для исследования было отобрано 76 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, которых поделили на две группы. Участники первой увлекались жанром, второй — нет. В ходе эксперимента удалось выяснить, что поклонники true crime зачастую более тревожны и беспокойны, так как считают, что серийные преступления происходят намного чаще и представляют серьёзную угрозу обществу.

Более того, респонденты, увлекающиеся true crime, допускают более эмоциональные и красочные описания деталей преступлений. Преступникам они нередко приписывали высокие интеллектуальные способности и пассивное поведение, а также признавались в сочувствии и сострадании к убийцам.