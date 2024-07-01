"Замечаний нет": Сотрудница речного вокзала раскрыла детали прогулки Канье Уэста по Москве-реке

Во время своего визита в Россию рэпер Канье Уэст катался с друзьями на яхте по Москве-реке в течение шести часов. Об этом рассказала сотрудница речного вокзала в беседе с телеканалом "Звезда". На борт компания музыканта взошла в 17:15 и проплавали они аж до 23:10. С Уэстом на судне находились ещё 20 человек.