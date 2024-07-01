"Замечаний нет": Сотрудница речного вокзала раскрыла детали прогулки Канье Уэста по Москве-реке
Сотрудница московского речного вокзала: На яхте с Канье Уэстом было 20 человек
Канье Уэст. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kanyewestbianca
Во время своего визита в Россию рэпер Канье Уэст катался с друзьями на яхте по Москве-реке в течение шести часов. Об этом рассказала сотрудница речного вокзала в беседе с телеканалом "Звезда". На борт компания музыканта взошла в 17:15 и проплавали они аж до 23:10. С Уэстом на судне находились ещё 20 человек.
"Замечаний нет. Если бы охрана или кто-то сделал бы замечание, это было бы отражено в журнале. Всё было в порядке. Маршрут проговаривали, делали заявку, десять раз всех сотрудников предупредили о прогулке", — рассказала сотрудница.
Напомним, что американский репер Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори прилетал в Москву на день рождения своего друга и коллеги — дизайнера Гоши Рубчинского. За время визита Уэст успел потрапезничать в ресторане "Белуга" и в ГУМе, а также посетить стадион "Лужники" и обсудить возможность концерта.