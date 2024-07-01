"Обошёл пол-Москвы": Продюсер раскрыл детали визита Канье Уэста в Россию

Американский рэпер Канье Уэст, побывавший в Москве, во время визита мог подписать ряд контрактов, об этом Life.ru рассказал продюсер, концертный директор Сергей Дворцов. По его мнению, российская столица артисту понравилась и он может осенью даже дать здесь концерт.

"Он прибыл не один, а со своей спутницей. Уверен, что для подписания контрактов, потому что они вчера очень долго сидели в ГУМе в одном из ресторанов с партнёром и, соответственно, были при этом бумаги. При этом, я так подозреваю, что мы первое выступление уже можем его увидеть в сентябре этого года в Москве. Это не исключено. Москва ему очень понравилась", — отметил продюсер.