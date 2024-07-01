"Обошёл пол-Москвы": Продюсер раскрыл детали визита Канье Уэста в Россию
Продюсер Дворцов: Канье Уэст мог подписать ряд контрактов в Москве
Канье Уэст. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kanyewestbianca
Американский рэпер Канье Уэст, побывавший в Москве, во время визита мог подписать ряд контрактов, об этом Life.ru рассказал продюсер, концертный директор Сергей Дворцов. По его мнению, российская столица артисту понравилась и он может осенью даже дать здесь концерт.
"Он прибыл не один, а со своей спутницей. Уверен, что для подписания контрактов, потому что они вчера очень долго сидели в ГУМе в одном из ресторанов с партнёром и, соответственно, были при этом бумаги. При этом, я так подозреваю, что мы первое выступление уже можем его увидеть в сентябре этого года в Москве. Это не исключено. Москва ему очень понравилась", — отметил продюсер.
По словам Дворцова, вчера Канье "обошёл пол-Москвы, ходил по каким-то музеям, наслаждался нашей культурой".
Напомним, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского — своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако в окружении артиста она так и не была замечена. Останавливался рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Москвичи, узнавшие, где обитает их кумир, буквально осадили отель и оставались там до поздней ночи. При этом сам Уэст ночью был уже в аэропорту Внуково, где ждал посадки на самолёт, чтобы улететь в Берлин.