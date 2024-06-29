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29 июня, 14:00

Тест: Любитель каламбуров или ироничный старикашка — какое у вас чувство юмора?

Вы остроумны, склонны каламбурить или, возможно, получили титул короля или королевы фарса? Пройдите этот тест, чтобы узнать больше о своём уникальном чувстве юмора!

Юмор бывает самых разных форм и размеров: от изощрённого до абсурдного, а также всего, что между ними. Представьте, что вы идёте выступать в комедийный клуб. Рассказываете ли вы анекдот, который заставляет людей думать: "Хм, умно!"? Или вы выберете тот, в котором они катаются по полу, хватаясь за бока от смеха? Может, вы молчаливый наблюдатель, чьё простое присутствие может заставить толпу гоготать? Независимо от вашего стиля предлагаем окунуться в мир юмора и посмотреть, какой вы на самом деле комедийный гений!

Неважно, какой у вас результат, даже машины юмора проигрывают забавным фотографиям домашних питомцев из Интернета. Животные всегда поднимают настроение, как, например, эта подборка финалистов конкурса "Самая уродливая собака в мире". Безобразные или очаровательные — как ни назови, они всё равно вызывают улыбку!

Тест на дальтоника — на 8/8 не пройдёт даже графический дизайнер
Тест на дальтоника — на 8/8 не пройдёт даже графический дизайнер
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Freepik, © Freepik, © Freepik, © Freepik

Александра Иванова
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