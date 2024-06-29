Тест: Любитель каламбуров или ироничный старикашка — какое у вас чувство юмора?

Юмор бывает самых разных форм и размеров: от изощрённого до абсурдного, а также всего, что между ними. Представьте, что вы идёте выступать в комедийный клуб. Рассказываете ли вы анекдот, который заставляет людей думать: "Хм, умно!"? Или вы выберете тот, в котором они катаются по полу, хватаясь за бока от смеха? Может, вы молчаливый наблюдатель, чьё простое присутствие может заставить толпу гоготать? Независимо от вашего стиля предлагаем окунуться в мир юмора и посмотреть, какой вы на самом деле комедийный гений!