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29 июня, 12:52

Таролог раскрыла тайну нового брака звезды "Папиных дочек"

Таролог Панина предсказала актрисе Дарье Мельниковой четвёртого ребёнка

Дарья Мельникова. Обложка © kinopoisk

Дарья Мельникова. Обложка © kinopoisk

Российская актриса Дарья Мельникова может родить четвёртого ребёнка. Такое предсказание дала таролог Аделина Панина. Её слова приводит сайт mk.ru.

Несколько дней общественность обсуждает перемены в личной жизни актрисы. После развода с Артуром Смольяниновым* артистка вышла замуж за своего коллегу Романа Набатова и родила от него ребёнка. В этих отношениях, в отличие от предыдущих, у Мельниковой всё хорошо.

"Дарья Мельникова вышла замуж достаточно удачно, потому что у меня создаётся впечатление, что брак со Смольяниновым* был не самым радостным. И расстались они не только из-за разницы во взглядах на СВО, но были и другие проблемы. Я вижу, что это был на самом деле очень тяжёлый период, этот брак доводил актрису до депрессии", рассказала специалист своё видение.

Панина также рассказала, что Мельникову ждёт ещё один ребёнок — четвёртый. Возможно, это будет девочка, предположила специалист. Также она поведала, что бывший муж, вероятно, оставил Дарью одну с детьми и финансовыми проблемами и очень сильно её обидел. Поэтому связь между бывшими супругами, по мнению таролога, оборвана.

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Ранее стало известно, что бывший супруг Мельниковой — беглый актёр Артур Смольянинов* — докатился до того, что готов выступать в переходах и маленьких рижских забегаловках за скромный гонорар и ужин. По словам одного из сотрудников заведения, за почти трёхчасовой концерт иноагент заработал 500 евро. А ещё сообщалось, что зрители покинули выступление Смольянинова* в Риге. В целом зал на концерте был наполовину пуст.

* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.

Нигина Азамова
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