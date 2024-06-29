Таролог раскрыла тайну нового брака звезды "Папиных дочек"

Российская актриса Дарья Мельникова может родить четвёртого ребёнка. Такое предсказание дала таролог Аделина Панина. Её слова приводит сайт mk.ru.

Несколько дней общественность обсуждает перемены в личной жизни актрисы. После развода с Артуром Смольяниновым* артистка вышла замуж за своего коллегу Романа Набатова и родила от него ребёнка. В этих отношениях, в отличие от предыдущих, у Мельниковой всё хорошо.

"Дарья Мельникова вышла замуж достаточно удачно, потому что у меня создаётся впечатление, что брак со Смольяниновым* был не самым радостным. И расстались они не только из-за разницы во взглядах на СВО, но были и другие проблемы. Я вижу, что это был на самом деле очень тяжёлый период, этот брак доводил актрису до депрессии", — рассказала специалист своё видение.

Панина также рассказала, что Мельникову ждёт ещё один ребёнок — четвёртый. Возможно, это будет девочка, предположила специалист. Также она поведала, что бывший муж, вероятно, оставил Дарью одну с детьми и финансовыми проблемами и очень сильно её обидел. Поэтому связь между бывшими супругами, по мнению таролога, оборвана.