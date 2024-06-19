"Сколько насчитали сюрпризов?": Звезда "Папиных дочек" шокировала фанатов новым мужем и третьим ребёнком

Актриса Дарья Мельникова поделилась радостными новостями из личной жизни. Из ролика, опубликованного в её соцсетях, поклонники 32-летней звезды "Папиных дочек" узнали, что она, во-первых, тайно вышла замуж, а, во-вторых, стала мамой в третий раз.

Мельникова показала мужа и малыша, удивив поклонников. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Мужем Мельниковой стал коллега по цеху — актёр Роман Набатов. Он снимался в сериалах "Счастливы вместе", "На солнечной стороне улицы", "Краткий курс счастливой жизни", "До свидания, мальчики" и других. На видео Дарья делает сюрприз новоиспечённому супругу, которому на днях исполнилось 34 года, а в конце ролика показывает новорождённого на руках в их квартире.

"Сколько насчитали сюрпризов?" — подписала Мельникова ролик.

Поклонники, мягко говоря, были в шоке от увиденного. В комментариях они стали поздравлять актрису с замечательными событиями, также многие подписчики шутили, что Даша может довести до инфаркта с такими "сюрпризами".

Напомним, Мельникова воспитывает двух сыновей от Артура Смольянинова* — Артура и Марка. Пара распалась летом 2021 года, прожив в браке восемь лет. Мельникова тогда заверяла, что никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства. По словам инсайдеров, всему виною было пьянство Смольянинова* и его постоянные загулы.