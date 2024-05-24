Не выдержали: Публика покинула зал на выступлении Смольянинова* в Риге

У покинувшего Россию актёра Артура Смольянинова* закончилась хорошая жизнь. Если раньше он пользовался хоть какой-то популярностью среди зрителей, то после отъезда из страны и ряда нелестных высказываний о Родине теперь переживает далеко не лучшее время. Сейчас реалии для него таковы, что публика покидает зал прямо посреди его концерта.

Артист внезапно почувствовал себя рок-звездой. Он выступает в составе коллектива, который взял неоднозначное название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырёх треков. 21 мая в Риге должен был пройти концерт. Коллектив собрал небольшой зал, чтобы спеть аудитории, вот только sold out собрать не удалось. По данным aif.ru, зал едва был заполнен на треть, при этом многие зрители не выдержали и стали уходить посреди концерта. Вдобавок его творчество не оценили и в Сети.