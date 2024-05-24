Не выдержали: Публика покинула зал на выступлении Смольянинова* в Риге
"АиФ": Зрители ушли прямо посреди концерта Артура Смольянинова* в Риге
Артур Смольянинов*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human
У покинувшего Россию актёра Артура Смольянинова* закончилась хорошая жизнь. Если раньше он пользовался хоть какой-то популярностью среди зрителей, то после отъезда из страны и ряда нелестных высказываний о Родине теперь переживает далеко не лучшее время. Сейчас реалии для него таковы, что публика покидает зал прямо посреди его концерта.
Артист внезапно почувствовал себя рок-звездой. Он выступает в составе коллектива, который взял неоднозначное название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырёх треков. 21 мая в Риге должен был пройти концерт. Коллектив собрал небольшой зал, чтобы спеть аудитории, вот только sold out собрать не удалось. По данным aif.ru, зал едва был заполнен на треть, при этом многие зрители не выдержали и стали уходить посреди концерта. Вдобавок его творчество не оценили и в Сети.
Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что беглый актёр-иноагент начал зарабатывать на жизнь концертами в забегаловках. За одно из таких выступлений в Риге он получил скромные 500 евро и еду. В Сети даже появилось видео с его выступления. Ксати, после побега из России Смольянинов* не раз делал громкие заявления. В начале года он, например, признался в желании приносить пользу Зеленскому и ВСУ.
* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.